井上と中谷。日本ボクシング界屈指の偉才のバトルは世界規模で注目を集めている(C)Getty Images激闘必至の一戦に高まる期待感決戦の時が迫っている。来る5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目互いに負け知らずで、“その瞬間”への期待感を創り