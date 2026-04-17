行き先を間違えて進み、途中で気づいて大慌て。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味船の出発時刻が迫っている。旅先で地理にも不案内。たまたま出会った二人組に道を聞いたら、思わぬ展開が。東京都在住の60代（投稿時）女性・Hさんの思い出。＜Hさんからのおたより＞2021年11月に、気ままな一人旅で長崎へ行った時のことです。翌日の早朝、五島