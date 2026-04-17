中東情勢の石油関連製品への影響を巡り、高市総理大臣は、政府が備蓄する医療用手袋5000万枚を放出する方針を表明しました。高市総理：国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋の確保に支障をきたしている医療機関向けに5月から5000万枚放出します。現在、放出可能な医療用手袋を5億枚近く備蓄しております。厚生労働省によりますと、今後の供給の状況を踏まえ、必要に応じ追加放出します。中東情勢の関係閣