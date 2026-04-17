16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と平石洋介氏が、巨人・田中将大について言及した。田中は同日の阪神戦に先発し、走者を出しながらも粘りのピッチングで6回・82球を投げ、7被安打、4奪三振、3失点に抑え、今季3勝目を挙げた。辻氏は「モデルチェンジと言ったら大袈裟ですけど、丁寧にカーブを交えながら緩急もつけますし、なんと言っても相手に追い付かせない。1点リードのまま