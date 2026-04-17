西武は16日、オリックスとの試合（京セラD）に1−7で敗戦。西武先発・菅井信也は3回まで無失点も、4回に連打で逆転を許し、4回6安打3失点で降板した。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、4回の菅井のフィールディングが話題に。投げ終えた菅井のすぐ右に打球がくるも反応することができず、内野安打を2つ許した。番組MCの野村弘樹氏は「僕らの頃は、投げ終わったら9番目の野手だと言われていた。最近の