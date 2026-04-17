○ ヤクルト 2 − 0 DeNA ●＜5回戦・神宮＞16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏が、ヤクルト・岩田幸宏について言及した。『5番・センター』でスタメン出場した岩田は、2−0の3回二死二塁で、赤羽由紘の打席中に三塁盗塁を決めると、打っても8回の第4打席にショートへ内野安打。岩田はここまで、16試合に出場して、打率.283、3打点、8盗塁の成績を残している。盗塁数はリーグトップ