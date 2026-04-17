ブッシュネルゴルフはゴルフ用レーザー距離計「ピンシーカーツアーV7シフトジョルト」を2026年4月24日にリリースすることを発表しました。 本製品は2色のハイコントラストOLEDを採用し、視認性を高めたほか、直前の測定距離を再確認できる「レンジリコール機能」も新たに搭載。測定のしやすさや携帯性、防水性にも配慮され、ラウンド中も扱いやすい1台となっています。 見やすさが向