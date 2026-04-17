静岡西部で愛され続ける和洋菓子店、たこまんが贈る春の恒例イベント”新緑お茶まつり”が今年もスタートしました。静岡県の特産品であるお茶や抹茶をふんだんに使った限定スイーツが並ぶ店内は、新緑のような華やかさに包まれています。昨年は訪れることができず涙を飲んだフェアに念願の参戦!ときめきあふれるラインアップをたっぷりとレポートします。 朝一で参戦!新緑 お茶まつりへ たこまん公式Instag