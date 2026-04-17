熊本地震の本震が起きてから16日で10年です。大きな被害を受けた南阿蘇村でまんじゅう店を営みながら、子どもたちのために語り部活動をしている男性がいます。藤井貴彦キャスターがその思いを取材しました。■一時は廃業も頭よぎり…「やっと戻ってきた」熊本地震の復興のシンボル南阿蘇鉄道。その立野駅前の目の前にあるのが、明治40年から創業しているまんじゅう店のニコニコ饅頭です。藤井キャスターがおよそ3年ぶりに訪ねたの