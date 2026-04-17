プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは楽天に快勝。初回、柳田悠岐選手の3ランで先制すると、2回には野村勇選手のタイムリーツーベース、3回には山川穂高選手のソロホームラン、7回には柳田選手のタイムリーで順調に追加点をあげ、楽天を突き放します。投げては大津亮介投手が7回無失点11奪三振の好投で2勝目を手にしています。敗れた楽天は前日の勝利でソフトバンクに「0.5」ゲーム差と迫って