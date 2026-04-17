札幌市北区の住宅敷地内で、車庫が燃える火事がありました。この火事で車庫内にあった車などが燃えた他、51歳の男性がけがを負い病院へ搬送されました。黒く焦げた車庫。中には大きく壊れた車があるのが分かります。火事があったのは札幌市北区篠路にある住宅敷地内の車庫です。きのう午後6時半ごろ、住人から「車庫内で車が燃えている」と消防に通報が入りました。消防によると火は、およそ2時間ほどで消し止められましたが、車庫