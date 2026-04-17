＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る岩井千怜が前半の11番から15番まで5連続バーディを奪うと、16番ではイーグルを記録。「29」で折り返すと、後半も2つ伸ばして「63」でホールアウトした。現在9アンダーで暫