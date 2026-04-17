◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月16日、甲子園）8回にライトの守備から試合に入った巨人の皆川岳飛選手。これがプロ初出場となりました。阪神ファンが声援を送るライトスタンドの前に立つと、「のまれそうになる雰囲気だった」そうですが、「いつも通りというか、（ボールが）飛んでくるのを想像して入れたかなと思います」と試合後に語りました。9回にはプロ初打席も。対戦したのはモレッタ投手と坂本誠志郎選手のバッテリ