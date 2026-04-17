アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議が今週末にもパキスタンで開かれるとの見通しを示しました。【写真を見る】トランプ大統領 イランとの戦闘終結に向けた協議「合意に非常に近づいている」 早ければ今週末にパキスタンで2回目の対面協議「合意の見通しは極めて良好」トランプ大統領トランプ大統領「（Q.合意は可能ですか？）様子を見よう。イランとの合意まで非常に近づいていると思う