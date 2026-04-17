送検後、京都府警南丹署に戻った安達優季容疑者を乗せた車＝16日午後6時55分京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、行方不明当日の朝、容疑者が職場に「家でごたごたがあったので休む」と連絡していたことが17日、勤務先の関係者への取材で分かった。府警は、行方が分からなくなった3月23日の朝ごろまで結希さんの