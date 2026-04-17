気象台は、午前6時3分に、波浪警報を小笠原村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・小笠原村に発表 17日06:03時点小笠原諸島では、17日昼過ぎから高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小笠原村□波浪警報【発表】17日昼過ぎから18日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高6m