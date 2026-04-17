【モデルプレス＝2026/04/17】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜※初回は15分拡大）が、17日にスタートする。【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・