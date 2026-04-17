ドル円、１５９円台に戻す米国はイランとの合意に６カ月必要との認識＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は東京時間に一旦１５８円台前半まで下落したものの、海外時間にかけて買い戻され１５９円台に戻す展開。ただ、週初からの流れに変化はなく、米国とイランの交渉への期待感が広がっている。ドル円の下げも一時的ですぐにベースの流れに戻した。 株式市場も最高値を更新するなど、中東情勢への警戒