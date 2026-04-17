サントリーから3月24日に発売された「罪と背徳の、ギルティ炭酸」を謳う「NOPE（ノープ）」の売れ行きが好調だという。同社によると、発売から1週間で出荷本数2000万本を突破し、これは令和以降に発売したサントリー炭酸飲料史上、最速なのだそうだ。ネットではその味やCMも話題になっている。CMは刑務所のような場所で囚人が大量のジャンクフードを食べ、NOPEを飲み、その黒い炭酸の海に包まれる、といった内容で、NOPEの怪し