マキロイは史上4人目の連覇今年のマスターズを制したのは、またしてもローリー・マキロイだった。マキロイは北アイルランド出身の36歳。昨年、悲願のマスターズ初優勝とキャリアグランドスラムを達成し、ゴルフ界を沸かせたばかりだったが、ディフェンディング・チャンピオンとしてオーガスタ・ナショナルに乗り込んだ今年、再び勝利を挙げ、史上4人目の連覇を達成した。【写真】「また来年、オーガスタで会おう！」惜敗後のSN