日本テレビでニュースキャスターを務め、後に国会議員も務めた真山勇一さん。4年前に政界を引退した後は、フリージャーナリストとして活動していたが、この度、御年82にして、初めて映画のナレーションに挑戦したという。その映画とは「日本のタブー」に迫るドキュメンタリー。一体、どんな内容だったのか。＊＊＊【写真を見る】初公開か生きた蛇と踊る「伝説のスネークダンサー」超貴重映像ほか100時間以上に上る映像真山