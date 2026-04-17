ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１６日、磐田市内で公開練習を行った。現在９位で、プレーオフに進める６位（ＢＬ東京）との勝ち点差は５。リーグ戦は残り４試合で、とにかく勝ち続けるしかない。１８日は首位の埼玉と静岡・エコパスタジアムで対戦する。藤井雄一郎監督（５６）は「でかい試合。しっかりと勝って（リーグを）面白くしたい」と目を細めた。「ここで勝てばプレーオフも見えてくる」と燃えているの