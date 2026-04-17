「参議院クラブ」の立ち上げ自民党の石井準一参議院幹事長らが新しいグループを立ち上げた。「参議院クラブ」と名付け、旧派閥から横断的に参院議員40人以上が参加。旧派閥の復活やグループの立ち上げなどを高市早苗首相は警戒していたが、「参議院クラブ」への警戒度はそうした動きの中でもマックスなのだという。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」自民の石井参院幹事長はグルー