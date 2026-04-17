“なんで市外の人間が決めんねん”日本維新の会で代表を務める吉村洋文大阪府知事（50）が、党内で孤立している。原因は3月末に自民党と合意した、副首都構想関連法案骨子案に関する発言だ。【実際の写真】どこに行っても問題を…万博で恥ずかしげもなく大ハシャギする「維新」議員を捉えた！政治部デスクが解説する。「今月1日、3回目の住民投票を実施したい吉村氏は動画サイトで、構想への賛否を問う住民投票に言及しまし