©ABCテレビ 世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番組「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴｣。名だたる昭和歌謡のスターたちをゲストに迎え、昭和歌謡の新たな魅力をさらに深くひも解く本番組ですが、4月20日(月)および、27日(月) の放送回では、2週にわたって、歌姫・渡辺真知子が登場する！ 4月20日および27日の放送回では、2週にわたって「迷い道」や「かもめが翔んだ日」な