アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）のメインイベントで、今大会で引退するK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（teamVASILEUS）と元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）のONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦を実施することを改めて発表した。今大会が武尊の現役ラストマッチとなる。引退試合の相手には