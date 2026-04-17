◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神（16日、甲子園球場）田中将大投手が先発登板し6回無失点の好投で勝利に貢献、阿部慎之助監督がたたえました。初回にダルベック選手の3ランで3点をもらった田中投手でしたがその裏、阪神の4番・佐藤輝明選手に2ランを浴び1点差に迫られます。3回にキャベッジ選手のタイムリーで点差を2点に広げると5回に1アウト満塁のピンチ。それでもここは犠牲フライのみの1失点にとどめ、この日は6回3失点。勝