4月17日（金）、『テレビ千鳥』の「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！これまでのロケでは、グルメ天国・福岡に行っても1品しか食べられず、山形に行ってもウド鈴木に連続ドッキリを仕掛け続けるだけ…と、“変なこと”ばかりしてきた2人だが、今回はひと味違う。カチャーシーを踊りながら大浮かれで登場した大悟は、「今回は一切変なことをしません！」と宣