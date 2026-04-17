開催：2026.4.17 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 4 - 11 [エンゼルス] MLBの試合が17日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するエンゼルスの先発投手はブレント・スーターで試合は開始した。 1回表、4番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホ