九州・福岡を代表する銘菓「千鳥饅頭（ちどりまんじゅう）」の老舗が民事再生へ――。400年近い歴史と全国ブランドを築いた名店に何が起きたのか。背景にあったのは、コロナ禍やコスト高だけではない。同族経営の分裂とブランドの揺らぎが招いた“老舗崩壊”の実像に迫る。（東京商工リサーチ福岡支社情報部高岩悟郎）経営破綻のニュースに地元は衝撃九州・福岡を代表する銘菓、「千鳥饅頭（ちどりまんじゅう）」。カステラ生