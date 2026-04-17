◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0DeNA(16日、神宮球場)ヤクルトとDeNAの一戦で選手が振ったバットが球審に直撃するアクシデントが起こりました。8回裏のヤクルトの攻撃、ノーアウトランナーなしの場面で、DeNAの中川虎大投手が先頭のオスナ選手に投じた4球目がファールとなりますが、オスナ選手がスイングしたタイミングでバットが離れ、川上球審の頭部に直撃。川上球審は倒れてしまうと、立ち上がることができず、グラウンド上で