17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては128.34円安。出来高は7954枚だった。 TOPIX先物期近は3817ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59390-2007954 日経225mini