プロ野球セ・リーグは16日、各地で2試合が行われました。首位ヤクルトは本拠地・神宮球場でDeNAと対戦。2回、2アウト1塁から、先発・松本健吾投手がプロ初安打でチャンスを作ると、9番丸山和郁選手がタイムリー安打を放ち、1点を先制。3回には2アウト2塁から、岩田幸宏選手のフライをレフトを守るヒュンメル選手が落球。タイムリーエラーでヤクルトが2点目を奪いました。投げては先発・松本投手が6回76球、被安打3の無失点。7回以