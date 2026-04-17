「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）弥生賞ディープ記念を制したバステールは大外の８枠１８番。斉藤崇師は「ちょっと外過ぎるかなと思うけど、口向きに繊細な面がある馬なので、仮に内でごちゃごちゃする競馬になるよりは、この枠でもまだいいのかなという気はする」と過去１０年で馬券内３回の８枠を前向きに捉えた。木曜はウオーキングマシンで軽く汗を流した。「調教をやるごとに体のボリュームが出てきて実が入ってきた。