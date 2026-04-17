「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）未勝利Ｖから２連勝で東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフは６枠１１番に決まった。当初は弥生賞ディープ記念への出走を予定していたものの、左後肢フレグモーネを発症したことで同レースを見送った。今回は東スポ杯２歳Ｓから中１４５日での臨戦だが、水曜の追い切りでは素軽い動きを見せた。木村師は「与えられた枠順で、しっかりと対応できるようにやっていきます」と語った。