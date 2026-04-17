「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）精鋭ぞろいの３本の矢で戴冠を目指す。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝が送り出す京成杯覇者グリーンエナジー、弥生賞ディープ記念２着のライヒスアドラー、そしてホープフルＳ２着のフォルテアンジェロが美浦Ｗで豪華３頭併せを行い、最後は横一線でフィニッシュ。甲乙つけがたい好仕上がりをアピールした。平成生まれ初のＧ１トレーナー誕生へ−。着々と準備は整っている。なお、１６日に出