◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクの山川がチームトップに並ぶ5号ソロを放った。3回に楽天・藤原の初球カーブを左翼ポール際へ。「狙っていませんでしたが、うまく反応できました。きれなくてよかったです」と振り返る会心の一発。今季初の柳田とのアベックアーチは、西武時代の19年以来、7年ぶりの“北九州弾”となった。