「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）フォルテアンジェロは３枠６番、ライヒスアドラーは５枠９番、グリーンエナジーは６枠１２番に決定した。上原佑師は「３頭とも極端な枠ではないので問題ないと思います。あとは騎手と相談して作戦を組みます」とコメント。「ひいき目なしに３頭ともチャンス。厩舎としても初Ｇ１が懸かるので、僕自身ワクワクしていますが、僕が緊張してもしょうがない。いつも通りの厩舎のルーティンを守り