◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）17日のオリックス戦、ソフトバンクは徐若熙（シュー・ルオシー）が先発する。この日はみずほペイペイドームで軽めの調整。前回8日西武戦は7回6安打1失点と粘ったが、本拠地初白星は持ち越しとなった。カード頭を託された台湾人右腕は「よりコントロールよくいきたいです。相手の印象はまだないです。捕手を信じて投げるだけ」と話した。