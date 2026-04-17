◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクの野村が今季の初長打＆初打点をマークした。「9番・遊撃」で先発し、2回1死二塁で藤原のスライダーを捉え、左翼フェンス直撃の適時二塁打。急きょスタメンが決まったとのことで、小久保監督は「（前日の）夜に映像を見ていたら（藤原に）合いそうだったので」と説明。その後の3打席が凡退で「きっかけとまでは言いにくいですが。彼本来の思