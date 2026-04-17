「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）共同通信杯３着から参戦するロブチェンは、ホープフルＳを勝った時と同じ２枠４番に決定した。山本助手は「縁起がいい。偶数だし、いい枠じゃないでしょうか。内でしっかり脚をためられそうですね」と歓迎した。木曜は引き運動で体をほぐして調整。「いい雰囲気でしたし、順調に来ています。輸送も問題ないし、中山の２０００メートルもしっかり走れる舞台ですから」と期待を寄せた。