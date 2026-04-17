「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）唯一の重賞２勝馬で共同通信杯の覇者リアライズシリウスは７枠１５番から発進。大村助手は「気持ち外ですね。ただ、この枠なら他の馬の出方を見ながら進められると思います」と前向きに捉えた。パートナーはデビューからコンビを組んでいる津村で、この馬のことは熟知している。「津村君が考えて乗ってくれると思います」と信頼している鞍上に託した。