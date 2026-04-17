◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクOBの和田毅氏とサッカー元日本代表FW巻誠一郎氏が、セレモニアルピッチを行った。10年前の16年4月に熊本地震が発生。16日は本震が起きた日だった。当時J2熊本所属で復興支援活動に尽力した巻氏は「災害が起こり感じたのは日々当たり前だったことが当たり前ではないこと。今この瞬間を全力で楽しみ、感謝の気持ちを持って日々を過ごしてくれた