巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１６日）――巨人が２連勝。一回にダルベックの３ランで先制し、試合の流れをつかんだ。田中将は甲子園で２０１１年以来の白星。阪神は打線がつながらず、今季初の連敗。苦しんでいた主砲が、ようやく息を吹き返した。巨人のダルベックが開幕カード以来、出場１２試合ぶりの本塁打を含む今季初の１試合３安打。豪快な一発だけでなく、つなぎの打撃も披露して全得点に絡み、チームを勝利に導いた。