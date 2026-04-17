タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。2人が仲良くなるきっかけとなった元AKB48メンバーの存在を明かした。【動画】「最初は3人で会ってた」仲良くなったきっかけとなった元AKBメンバーを語った小島瑠璃子＆指原莉乃動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。仲良くなったきっかけを聞かれ、小島は『VS嵐』で初