◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）WBCキューバ代表での活動後、来日が遅れたソフトバンクのモイネロの実戦復帰が見えてきた。倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターはこの日「来週ブルペンに入る。そこからいろいろと実戦だったりが進んでいくと思う」と話した。昨季のリーグMVP左腕は本拠地での投手練習に参加し、ランニングなどで汗を流した。順調なら5月中の1軍復帰もある。