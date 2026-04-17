モデルでタレントのpeco（30）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題した回で、家事に対して「いかに楽をするか」を追求する女性たちが集結する中、pecoは思わぬ方向へ牙を剥いた。【写真】「めちゃくちゃでかなってる」pecoが公開した7歳息子との2ショットPecoは、掃除が得意で家事を完璧にこなす人々への「違和感」を指摘。特に納得いか