?鉄人?小橋建太（５９）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（１６日、東京・後楽園ホール）ではスターダムのワールド王者・上谷沙弥、センダイガールズのワールド王者・橋本千紘、フリーのＳａｒｅｅｅの?夢の３ＷＡＹ戦?は３０分時間切れ引き分けに終わった。壮絶な激闘に会場は大興奮に包まれたが、特別立会人を務めた?レジェンド?はどう見たのか。センダイガールズ（仙女）社長で昨年４月に引退した里