4月15日、元フジテレビのプロデューサーだった渡辺恒也（こうや）氏が、新会社への移籍を発表した。これまで社員の“流出”が続いていたフジテレビだが、その移籍先に驚きの声が集まっている。「渡辺さんは、2005年にフジテレビに入社。最近では、ドラマ『119エマージェンシーコール』や、木村拓哉さん主演の映画『教場 Requiem』などのプロデューサーを務めていました。そのほかにも、テレビアニメ『サザエさん』、『デジモンア