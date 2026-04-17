15日、日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）が定例会見を行い、3月16日に起こった沖縄県名護市辺野古沖での転覆事故によって、修学旅行中の女子生徒が亡くなったことについて記者からの質問に答えた。記者から“修学旅行中の平和学習”について問われた吉村氏は、「平和を学ぶこと自体はとても大切」と前置きしながらも、「政治的な思想を持ち込むべきではない」「安全性が確認されていない平和学習をやるべきではない」と